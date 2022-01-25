賴清德今赴洪都拉斯　將與美政要通話

台灣的副總統賴清德周二（25日）以特使身份代表台灣的總統蔡英文，乘搭專機出發前往洪都拉斯，出席該國總統卡斯特羅周四（27日）舉行的就職禮，將兩度過境美國，並首次與美國副總統賀錦麗在國際場合同台。台外交部次長俞大㵢表示，二人有機會寒暄互動。

今次是賴清德任內首次出訪，其率領的特使團共有26名成員，包括俞大㵢、總統府副秘書長李俊俋、駐美代表蕭美琴等。賴清德出席卡斯特羅就職禮前，將與貝里斯總理布里塞尼奧（John Briceno）舉行雙邊會談，之後再與卡斯特羅會晤，並捐贈防疫物資。他料於周五（28日）離開洪都拉斯，第二度過境三藩市並留宿一夜，於下周日（30日）返抵台灣。

台總統府發言人張惇涵表示，駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴清德與美國政要通話或舉行視像會議，也會跟洛杉磯與三藩市的僑界領袖視像互動。賴清德接種高端新冠疫苗雖不符合美國入境標準，但張指已與美方專案協調。出席就職禮的美方人員除了賀錦麗，還有國務次卿費爾南德斯（Jose Fernandez）、助理國務卿尼科爾斯（（Brian Nichols）等。