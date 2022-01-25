省人大常委會前副主任涉貪　最高檢決定逮捕

內媒周二（25日）引述最高人民檢察院報道，河北省人大常委會前黨組成員、副主任宋太平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，該案正在進一步辦理。

宋太平被指多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，違規出入私人會所；組織原則缺失，賣官鬻爵，不按規定報告個人有關事項；收受名貴字畫等財物，違規從事營利活動；以權謀私，利用職務便利為他人在工程承包、企業經營、職務晉升等牟利及收受巨額財物。他於去年7月因違法違紀受查，至本月10日被通報開除黨籍，取消其享受的待遇，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

資料顯示，現年66歲的宋太平自1975年3月參加工作，曾擔任柏鄉縣委宣傳部幹事、縣委辦公室幹事、調研組組長、副主任，邢台地委辦公室綜合科副科長、科長、副主任、邢台地委副秘書長、廉政辦公室主任（正處級），張家口市委書記、保定市委書記等職位。他於2012年1月起，擔任河北省人大常委會副主任、黨組成員。