中俄阿拉伯海練兵　兩軍艦艇打擊海盜

俄羅斯國防部周二（25日）發表聲明，表示與中國在阿拉伯海舉行代號「和平之海2022」海上聯合軍事演習，演練檢查及解救被劫持的船隻。中國國防部認為，演習提升兩軍共同應對海上威脅、維護海上戰略通道安全的能力與水平。

聲明指，演習地點是阿拉伯海西部海域，參與演習的俄軍艦艇分別是巡洋艦瓦良格號、驅逐艦特里布茨海軍上將號、油輪鮑里斯‧布托馬號，中國解放軍派出驅逐艦烏魯木齊號及補給艦太湖號。兩軍艦艇聯合實施戰術機動，檢查模擬被劫持的俄軍油輪鮑里斯‧布托馬號，演練如何解救被劫持的船隻。俄軍又模擬把傷者從特里布茨海軍上將號，利用卡27PS艦載直升機轉移至烏魯木齊號。

俄羅斯國防部表示，由瓦良格號、特里布茨海軍上將號、鮑里斯‧布托馬號組成的海軍太平洋艦隊作戰艦艇支隊，之後繼續按照計劃執行遠航任務，預料下一站是前往地中海，與其他俄軍艦隊支隊在區內演習。該支上周二（18日）至上周四（20日）參加俄羅斯、中國、伊朗在阿曼灣舉行的海上聯合軍事演習。

中國國防部指，這次中俄海上聯合軍事演習周一（24日）舉行，課題為聯合打擊海盜，演練聯合機動、解救被劫持船舶、使用直升機轉運傷者等科目，並出動海軍陸戰隊隊員，演習進一步豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵。