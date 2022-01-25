杭州殺妻分屍案二審　被告求改判無罪

浙江省杭州市男子許國利前年因家庭糾紛，對妻子落藥弄暈後將其殺死並肢解棄屍。案件去年7月一審以故意殺人罪判處許男死刑，剝奪政治權利終身，並判令承擔民事賠償責任。許男不服上訴，案件周二（25日）在浙江省高級人民法院二審公開審理完畢，將擇期宣判。

杭州市中級人民法院一審認定，許國利與受害人來某某（死時51歲）為夫妻關係，許男因感情、經濟等方面的家庭生活矛盾，對妻子心生怨恨。2020年7月4日晚上，被告在杭州市家中向妻子睡前飲用的牛奶內投放安眠藥，趁對方飲用後昏睡之際，用膠紙封口、枕頭捂口鼻的方式殺死她，事後肢解死者屍體並再分散拋棄。案發後，許男對外謊稱妻子失蹤。同年7月22日，公安機關在某小區化糞池發現部分人體組織，翌日逮捕許男歸案。

二審期間，許國利、辯護律師、出庭檢察員在法庭主持下參與調查和辯論，許男認為，一審認定事實不清、證據不足，二審應改判其無罪。辯護律師、檢察員就被告在案的有罪供述是否應當予以採信、本案定罪證據是否確實充分、被告人是否具有從寬處罰情節、是否應當對被告人適用死刑等問題充分發表意見。許男在最後陳述再次要求宣告無罪。