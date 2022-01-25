傳因疫情禁發快件　市郵政局稱不屬實

北京市日前通報1宗新冠變種毒株Omicron本土確診病例，患者近期收發國際郵件，涉事郵件本月7日從加拿大發出，途經美國及中國香港抵京，部分樣本帶有新冠病毒。市郵政管理局副局長廖淩竹周二（25日）表示，對於近期網上傳聞指當地因疫情而禁發快件，這情況並不屬實，目前郵政速遞業保持正常運行。

廖淩竹表示，當前疫情外防輸入、內防反彈形勢比較嚴峻，郵政速遞直接接觸群眾、服務民生，該行業嚴格執行國家郵政局和北京市有關防疫要求，成效良好。自2020年爆發疫情以來，北京市郵政速遞行業員工保持零感染，全行業從業人員全程疫苗接種做到全覆蓋，符合條件打加強免疫針人員接種率逾99.8%。

北京市近期出現本土疫情後，迅速組織全市行業從業人員完成核酸檢測，合共74,898人，結果均為沒有染疫；各企業加強進京郵件、快件的消毒殺毒等防疫措施，保障安全用郵。隨着春節臨近，民眾網購需求旺盛，郵政速遞業保持高位運行，近一周平均每天收寄量719.7萬件、投遞量1,031.3萬件，皆創歷年新高。