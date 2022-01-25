涉受賄兼抗疫失職　前文山州長被雙開

雲南省文山州委前副書記、州長張秀蘭涉嫌嚴重違法違紀及受賄犯罪，曾在新冠疫情期間令抗疫物資長期閒置，她於去年4月主動投案，並接受紀律審查和監察調查。省紀委監委周二（25日）通報，經中共雲南省委批准對張秀蘭立案調查，她亦被開除黨籍及公職。

調查顯示，現年55歲的張秀蘭違反政治紀律，處心積慮對抗組織審查，大搞封建迷信活動；在落實整改中央環保督察指出的問題中存在形式主義、官僚主義行為，收受禮品和禮金；違反組織紀律，違反個人有關事項報告規定，隱瞞房產及報持有股份情況，在組織談話函詢時不如實說明；違規從事營利活動；疫情期間工作失職，令抗疫物資長期閒置，造成不良影響；違反財經法規，套取財政資金私設「小金庫」；利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付、企業經營等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

張秀蘭的行為構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，情節嚴重、性質惡劣，當局認為應嚴肅處理。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予她開除黨籍處分；由省監委給予她開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。