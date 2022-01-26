台灣宣布不派官員出席北京冬奧　沒有使用「抵制」字眼

北京冬季奧運會進入倒計時之際，台灣行政院大陸委員會周二（25日）發表聲明，表示台灣不會派遣任何官員出席北京冬奧，但是台灣的運動員將正常前往北京參賽。

陸委會聲明表示，台灣的運動員將正常參加北京冬奧會的比賽，但是「考量到參賽人數有限，以及我方官員經常缺席的前例，這次不會派遣官員與會。」

陸委會的聲明中並未使用「抵制」或「外交抵制」的說法，但在聲明中呼籲北京不要以政治干預賽事或矮化台灣。聲明說：「我們呼籲今年的主辦方遵守《奧林匹克憲章》，不要使用政治因素干擾比賽，打壓或矮化我方。相關政府單位也準備好應對各種緊急狀況。」

美國政府率先於去年12月初以中國政府在新疆嚴重侵犯人權為由，宣布對北京冬奧會實施「外交抵制」，不派資深官員前往北京出席冬奧會，但美國運動員將正常參加比賽。

而響應美國號召，對北京冬奧會實施正式「外交抵制」的國家包括英國、加拿大、澳洲、丹麥和立陶宛；另奧地利、比利時、荷蘭、新西蘭、拉脫維亞和瑞典則以新冠疫情為由宣布不派遣官員參與；日本和愛沙尼亞也不派遣官員與會，但是拒絕稱之為「外交抵制」。