內地群組虐殺倉鼠　電擊火燒手撕活體

內地近日有多名民眾舉報，百度貼吧和QQ群出現虐殺倉鼠的據點。內媒周二（25日）報道指，涉事者在這些網上平台交流分享變態殺鼠的影片，當中包括未成年人士，有人稱為發洩，有人為獵奇，亦有人單純因厭惡倉鼠，其思想行為令人髮指。

在其中一個名為「鼠大爺」的貼吧，部分活躍用戶上傳暴力虐待、殺害倉鼠的影片和圖片，包括電擊或火燒倉鼠、手撕活倉鼠等，並成立QQ群用來共享內容和交流經驗，提供一些可供下載的教學和影片合集。內媒記者假裝虐鼠愛好者，申請加入其中一個QQ群，對上暗號後獲准加入。該群組聊天室以「考研備戰」命名，成員把虐鼠稱為「玩鼠」，把養鼠人稱為「鼠奴」，成員主要是男性。

群組成員經常討論如何以刺激、殘忍的手段對待倉鼠，認為不需尊重這些生命。有自稱待業的青年表示平時喜歡看虐殺倉鼠或狗隻的影片，但不敢親自動手；有14歲成員曾在微博購買每段10元人民幣（約12港元）的虐鼠影片；有大學生稱會與室友一起虐鼠；另有成年男性指自己養過40至50隻倉鼠，因不聽話或反抗而虐殺牠們；更有人想以5元人民幣（約6港元）出售相關影片。

記者亦發現，有些群組聊天室需要發送虐鼠影片，通過審核才可加入。在外界投訴後，上述「鼠大爺」吧的虐鼠內容已基本清除，但有人另開據點召集成員，舉報民眾直言不知道保護倉鼠「游擊戰」何時可結束。