20隻熊貓寶寶亮相　送上最萌新春祝福

位於四川的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，周一（24日）工作人員抱20隻約半歲的熊貓寶寶集體亮相，向全國人民送上最萌的新春祝福。牠們均是去年出生的熊貓幼崽，年齡最大的是「珍珍仔」，出生190多天；最小的是「繡球仔」120多天。

從照片可見，熊貓運動場內一派喜氣，樹上和門上分別掛有紅燈籠和紅對聯、地上則放有鞭炮和新年禮物盒等裝飾，營造濃濃的春節氛圍。20名工作人員各抱一隻熊貓寶寶閃亮登場，齊聲祝福全國人民：新春快樂，虎虎生威。

熊貓中心臥龍神樹坪基地主任魏榮平表示，去年基地堅持優生優育，嚴格按計劃優選10多隻雌性大熊貓參與繁殖。幼崽誕生後，堅持母獸帶崽為主，人工育幼為輔，協助初產熊貓媽媽照顧新生幼兒。亮相結束後，熊貓寶寶會很快回到媽媽身邊，並歡迎民眾來探望可愛的熊貓寶寶。

熊貓中心去年共繁育成活大熊貓幼崽18胎27崽，圈養大熊貓種群達到356隻，還發現一例少見的同母異父雙胞胎，並為國內外大熊貓合作提供技術支持，指導重慶動物園繁育成活大熊貓2胎4崽，指導馬來西亞、日本、新加坡的大熊貓繁育成活3胎4崽。