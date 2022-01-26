婦人密室熏製臘肉　一氧化碳中毒險死

在四川和重慶一帶，不少人都有在臨近春節自製煙熏臘肉的傳統。然而廣西南寧江南區有住宅單位於周日（23日）發生一氧化碳中毒事故，事發時，女住戶正在房間內用熏製臘肉。消防接報後破門將女住戶救出，幸她最後身體無大礙。

南寧市消防救援支隊當日下午6時29分接獲警報，位於南寧市江南區星光大道一幢住宅大廈，有一名女子被困家中暈迷，請求救助。消防救援人員到達現場後，發現一名50多歲的女士倒躺在房間的床上，意識清醒，卻無法動彈。

消防員立即利用工具將大門破開，入屋後發現屋內窗戶緊閉，煙霧瀰漫，客廳中間放着一個爐正在熏製臘肉。消防員懷疑似該女士因在密閉房間內熏臘肉，導致一氧化碳中毒，隨即打開窗戶讓空氣流通，再將該名女士交由醫護人員送院就醫。

據了解，該女士從市場買了10多公斤五花肉準備製成臘肉。由於近日「回南」，天氣潮濕，為防止臘肉發霉，該女士將家裏所有門窗關上，然後點燃木炭，在客廳熏肉。當天，該女士原定與朋友外出吃飯，朋友多次致電皆無人接聽，擔心女士出事，便到其住所查看，發現無人應門，於是報警求助，因而救回該女士一命。