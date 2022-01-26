黃河沿岸黑惡勢力犯罪　最高檢促嚴打

內地傳媒周二（25日）引述最高人民檢察院（下稱最高檢）報道，該院近日制定出台司法意見，提到要嚴厲打擊黃河沿岸民眾反映強烈的黑惡勢力犯罪，深挖破壞黃河環境資源問題背後的「關係網」和「保護傘」。

報道指，《最高人民檢察院關於充分發揮檢察職能服務保障黃河流域生態保護和高質量發展的意見》（下稱《意見》）有18條，聚焦安全黃河、生態黃河、發展黃河和文化黃河四大目標，《意見》分別明確了檢察機關的任務和要求。

《意見》強調，依法嚴懲破壞黃河安全和環境資源犯罪，形成有力法律震懾；認真履行批捕、起訴職能，以「零容忍」的態度，堅決懲治非法採砂採礦、破壞水土保持等危害河道安全犯罪，以及污染環境、盜伐濫伐林木、灘塗圍墾、亂佔草原林地耕地、非法捕撈狩獵等破壞環境資源犯罪。

最高檢發布12宗檢察機關服務保障黃河流域生態保護和高質量發展典型案例，在甘肅省張家川迴族自治縣污染環境刑事公訴案中，被告把1.5噸廢液排落清水河，40多公里水體變色，直接經濟損失達753萬多元人民幣（約938萬港元）。

當地檢方不僅對被告以污染環境罪提出公訴，同時充分發揮檢察建議堵漏建制的作用，及時向有關部門提出完善制度、強化監管的檢察建議，達到「辦理一個案件，解決一類問題」的效果。