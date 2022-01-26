內地成功發射L-SAR 01組A星　可監測地震災害

中國於周三（26日）上午7時44分在內蒙古酒泉衞星發射中心，利用長征四號丙運載火箭，成功將陸地探測一號（L-SAR）01組A星發射升空，送進預定軌道。該衞星主要用於對地質環境、山泥傾瀉、地震災害等進行有效監測。此次是長征系列運載火箭的第407次飛行。

陸地探測一號01組衞星是由中國航天科技集團八院抓總研製。該衞星由A、B星組成，運行於約600公里高度的准太陽同步軌道。雙星均配置L波段合成孔徑雷達（SAR）載荷，具備多種成像模式，最高分辨率3米，最大觀測幅寬可達400公里。該衞星能利用L波段雷達波長長、在植被區具有穿透能力的特性，解決條件複雜、地面調查難以到達地區的災害隱患早期識別。

雙星在軌可開展跟飛、繞飛兩種飛行模式。跟飛模式下運行於同一回歸軌道面，相位間隔180度，具備單星8天、雙星4天重複軌道觀測能力，應用差分干涉合成孔徑雷達形變測量技術，通過獲取地面沉降變化前後多景圖像，進行數據處理，提取形變訊息，有效支持地面沉降、山泥傾瀉、地面塌陷、地震形變等應用需求。繞飛編隊模式，可通過星間高精度相位、時間、空間同步，實現干涉合成孔徑雷達高精度地面高程測量。