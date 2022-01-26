內地昨增24宗本土確診　北京現2條傳播鏈

內地周三（26日）公布前一日新增44宗新冠肺炎確診病例，其中24宗屬本土，20宗為境外輸入。北京近日爆發新一輪本土疫情，截至周二（25日）下午已累計71人感染。當地目前出現兩條傳播鏈，患者分別感染Omicron和Delta變種毒株。

北京單日新增本土14宗確診和5宗無症狀感染病例，患者分別居住豐台區、大興區、朝陽區、西城區，其中以豐台區佔確診個案最多，達9宗。當地目前病例主要經由國際郵件及進口冷鏈食物傳播，前者為Omicron變種毒株感染，後者為Delta變種毒株。在兩條傳播鏈當中，以西南郊冷凍庫相關病例累計至少25宗佔最多。

除北京外，前一日新增本土確診病例分別為黑龍江4宗，新疆2宗，河北、遼寧、河南和廣東各1宗。新增境外輸入病例分別為上海10宗，廣西4宗，北京、天津各2宗，河南、重慶各1宗。同日新增20宗本土無症狀感染病例，除北京個案外，黑龍江和新疆各報告9和6宗，另新增44宗境外輸入個案。至今內地累計105,749人確診，當中4,636人病亡。