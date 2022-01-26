退休後繼續斂財　前省國土資源廳長被開除黨籍

江西省紀委監委周三（26日）消息指，江西省國土資源廳前黨組書記、廳長劉積福涉嫌嚴重違紀違法，入黨動機不純，在職期間濫權妄為，退休後仍挖空心思斂財，江西省紀委監委日前對他立案審查調查。經江西省紀委常委會會議研究並報中共江西省委批准，決定給予劉積福開除黨籍處分。

調查顯示，劉積福入黨動機不純，對黨不忠誠不老實，毫無底線原則，傳播政治謠言，無視組織屢次提醒教育；在職期間濫權妄為，培植個人勢力，大搞權錢交易，充當黑社會性質組織「保護傘」，嚴重破壞所在地方和單位政治生態，給黨的事業造成重大傷害；退休後仍利用原職務影響力公然從事有償活動，以「老書記」、「老廳長」身份游走於政商之間，大肆插手組織人事、工程項目、礦產資源；利用職務便利或職權地位形成的便利條件，在土地出讓、承接工程、職務提拔或調整等方面為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物。

劉積福被指嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，當局認為應嚴肅處理。他除了被開除黨籍，亦被取消享受的待遇，同時收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

現年72歲的劉積福是江西吉安人，大學文化程度，1968年2月參加工作，1969年12月入黨。他曾任井岡山市委副書記、書記、市長，吉安地委委員、吉安市（縣）委書記，宜春地委副書記，九江市委副書記、書記、市長、人大主任等職務。他於2005年6月起任江西省國土資源廳黨組書記，2006年3月兼任廳長，至2010年1月被免職，翌年8月退休，去年10日受查。