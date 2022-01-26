斥台美海巡聯演　國台辦稱解放軍或增演訓

解放軍軍機近期頻現台空域，大陸漁船被指屢次越界捕魚，引來台方不滿。大陸國台辦周三（26日）舉行例行記者會，批評民進黨當局勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，是造成當前台海形勢緊張嚴峻的根源。陸方強調，如果「台獨」挑釁不停不減，解放軍的演訓活動是只會多、不會少。

在記者會上，有記者問及民進黨當局日前以「越界」為由，強行登上大陸漁船並扣押14名船員。國台辦發言人朱鳳蓮認為，台方應立即停止用粗暴危險方式對待大陸漁民，停止扣押大陸漁船，保證相關人員生命財產安全，盡快放人放船。針對台美舉行所謂「海巡聯合演練」，朱鳳蓮警告，台美海巡勾連直接影響台海和平穩定，如果膽敢製造事端，必將自食惡果。

對於解放軍軍機頻頻飛入台空域，朱鳳蓮表示，「台獨」分裂勢力和台灣民眾不同，前者目的是將台灣從中國分裂出去，危害領土完整；而解放軍採取演訓活動是為反對「台獨」。至於美日領導人視像會議提及台海議題等，朱鳳蓮重申，絕不允許任何國家以任何藉口、任何方式插手台灣問題、干涉中國內政，也絕不允許任何人以任何方式「以武謀獨」。