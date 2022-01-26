青島航空客機拖移時　地面人員遭輾死

山東省青島膠東機場一架由青島航空管理並使用的空中巴士A320客機，周一（24日）在機場內拖移期間，輾壓一名隨同飛機移動的機務工程人員，導致其死亡。內媒周三（26日）獲悉，安全監管機構已介入此事的後續調查，青島航空及青島機場尚未對外公布事件。

內媒引述消息指，涉事的飛機編號為B-30FG，資料顯示為空中巴士A320neo型飛機，前年7月底加入青島航空機隊。飛行數據顯示，該飛機最後一次在周日（23日）執行民航航班，當晚11時34分完成吉林長春往青島的飛行任務後，在青島膠東機場進行維護。至翌日清晨，該飛機在指定機位完成檢修工作後，由機務人員護送拖移至另一個機位。期間一直在飛機下方聯絡的機務人員被人發現突然倒地，現場工作人員立即叫停飛機拖移，醫護人員到場後證實該機務人員身亡。

青島警方接報後到場展開勘查等工作，監管機構也介入調查。山東省應急管理廳值班室工作人員周二（25日）表示，涉及1人傷亡的事故，由地方主管部門應對處理，3人以上才會報告至省廳。青島機場和青島航空的工作人員則向內媒表示，暫不了解相關事故細節，沒收到任何消息。報道指，涉事飛機周三已重新投入青島航空飛行營運，執飛由青島出發的一趟航班。