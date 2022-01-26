內地打擊非正常專利申請　嚴辦三無空殼公司

國家知識產權局近日發出有關《2022年全國知識產權行政保護工作方案》（下稱方案）的通知，部署持續打擊非正常專利申請和惡意商標註冊行為、緊盯重要時間節點強化保護等主要任務。

為全面提高知識產權保護效果，持續對群眾反映強烈、社會輿論關注、侵權假冒多發的重點領域和區域，重拳出擊、整治到底、震懾到位，方案從4個方面部署14項主要任務，包括強化行政保護工作基礎、突出行政保護主責主業、聚焦行政保護重要環節和時間節點、創新行政保護工作機制。方案同時要求各地加強組織領導、業務指導、協同聯動和宣傳培訓。

另外，國家知識產權局周三（26日）再發布《關於持續嚴格規範專利申請行為的通知》（下稱通知），內容明確提出要持續健全完善訊息溝通機制、加強專利申請行為精準管理、健全主動核查和舉報機制、對提交非正常專利申請的單位和人加強分級分類治理、加強對重點違規行為的治理、強化部門協同治理、加強專利申請領域信用監管，以及強化代理機構行為監管。

通知指出，對無研發投入、無研發人員和無生產經營的「三無」空殼公司，申請專利等涉嫌違法違規的重點非正常專利申請情形，各地方知識產權管理部門要協同相關部門依法從嚴處置。通知又強調將逐步減少對專利授權的各類財政性資助，每年至少減少25個百分點，直至在2025年以前全部取消。