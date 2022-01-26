美戰略司令部演習　針對印太地區制華

中美軍事角力愈演愈烈之際，美國軍方負責戰略威懾行動的戰略司令部周二（25日）宣布，本周與印太司令部合作舉行代號「全球閃電」的指揮所演習；外界認為這場演習或解釋為何美國戰略核潛艇及核武指揮飛機早前現身關島。

美國戰略司令部在聲明表示，「全球閃電」屬於年度指揮所演習，旨在訓練國防部部隊及評估在所有該司令部任務領域的聯合作戰準備狀態。演習為測試該司令部的任務領域提供訓練機會，不但加強準備狀態，同時為應對不同威脅的有效戰略威懾創造條件。此外，今年演習訓練與印太司令部的整合化及同步化。

值得留意的是，戰略司令部在去年「全球閃電」與歐洲司令部合作；今年美俄就歐洲局勢問題交惡，但這項涉及戰略威懾能力的演習焦點移師到印太地區。

美國海軍本月15日公布戰略核潛艇內華達號停靠關島，艦上的潛射彈道導彈配備核彈頭；同日一架可以下達發射核武指令的E6B指揮與通訊中繼飛機，由加州飛越太平洋抵達關島。兩者均隸屬戰略威懾部隊，軍方甚少公布動向，E6B現身美國本土以外地區更是極罕有，外界懷疑是向中國高調展示核威懾力量。

與此同時，美國兩艘航空母艦及兩艘兩棲攻擊艦上周集結菲律賓海演習。日本傳媒周三（26日）引述美國海軍消息報道，上述演習連同內華達號現身關島，均是美方對中國釋出的全面「信號組合」一部分，以表明在東歐地區反制俄羅斯對烏克蘭的威脅同時，亦不會讓西太平洋地區「出事」，被殺個措手不及。