共享單車停放新規　多次違泊者將限制使用

為解決互聯網租賃自行車（即共享單車）亂停亂放問題，北京市自行車電動車行業協會牽頭，會同三家共享單車營運企業，於周三（26日）共同簽署有關規範用戶停放行為的公約，對存在多次違規停放共享單車等不文明行為的用戶，將實施聯合限制措施。

公約指出，為進一步引導用戶形成「禁停區不停車、入欄管理區停車入欄、其他區域有序停放」的良好習慣，減少對交通通行和城市環境產生的不利影響，提升共享單車出行綠色、低碳、環保、便捷的服務品質，北京市自行車電動車行業協會會同北京摩拜科技有限公司（美團單車）、上海鈞正網絡科技有限公司（哈囉單車）、廣州騎安科技有限公司（青桔單車），周三共同簽署了《北京區域互聯網租賃自行車行業規範用戶停放行為聯合限制性公約（試行）》。

公約中明確，如果用戶在一個月內，將共享單車停放在該市市域內高速公路、城市快速路主路（包括主輔路出入口與隔離帶、橋區路段）1次或以上、禁停區3次或以上、入欄管理區電子圍欄以外區域6次或以上，或因惡意破壞共享單車、私自佔有共享單車、利用共享單車實施違法犯罪行為而被企業採取封控措施，該用戶將被納入共享單車企業的聯合限制措施對象。

當地交通部門也向社會發布「共享騎行、共享文明」倡議書，希望市民優選綠色出行的同時，能夠安全騎行、文明禮讓、規範停放，共同營造良好城市環境、構建和諧交通秩序。