嚴重職務違法 國開行前副行長何興祥被雙開

何興祥被開除黨籍及公職。

中央紀委國家監委網站周三（26日）消息指，對於國家開發銀行前黨委委員、副行長何興祥嚴重違紀違法問題，中央紀委國家監委經中共中央批准，就此立案審查調查。何興祥被開除黨籍及公職。

調查指，何興祥貫徹落實黨中央關於防範化解金融風險決策部署不到位、搞變通，甚至自行其是，濫用金融審批權造成重大金融風險，給國家造成特別巨大損失，不報告個人重大事項，對抗組織審查。他亦被指向管理和服務對象放貸獲取大額回報；把手中權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營、入職就業等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

何興祥嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款等犯罪，性質嚴重，影響惡劣，當局認為應嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予何興祥開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

資料顯示，何興祥於1963年出生，1982年8月參加工作，長期在中國銀行任職，歷任上虞支行黨組書記兼行長、嘉興市分行黨委書記兼行長、吉林省分行黨委委員兼副行長、海南省分行黨委書記兼行長、山東省分行黨委書記兼行長等職務，2014年起擔任中國農業發展銀行黨委委員、副行長，及後調任國家開發銀行。