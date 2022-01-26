大學前校長受賄2257萬人民幣　判12年半有期徒刑

上海市第一中級人民法院於周三（26日）上午對上海工程技術大學前校長夏建國受賄一案公開宣判，夏因利用職務謀取利益，索要或非法收受他人財物合共2,257萬多元（人民幣，下同，約2,800萬港元），被判處有期徒刑12年半，並罰款200萬元（約250萬港元）；受賄違法所得予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，被告夏建國於2003年至2020年間，利用擔任上海電機高等專科學校黨委書記、副校長，上海電機學院院長，上海工程技術大學黨委副書記、校長等職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在承攬學校建築工程、銷售產品設備等事項上謀取利益，索要或非法收受他人財物。

上海一中院認為，夏身為國家工作人員，利用其職務便利為請託人謀利，其上述行為已構成受賄罪。法院又指，夏具有索賄情節，依法應當從重處罰。但其到案後除如實供述辦案機關已掌握的受賄事實外，還主動供述了辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，具有坦白情節，且在家屬幫助下退繳了全部受賄犯罪所得，真誠認罪悔罪，依法可以從輕處罰。