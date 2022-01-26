杭州增1宗Omicron確診　全市取消大型活動

內地多個省市區陸續爆發新一輪新冠疫情。浙江杭州市周三（26日）召開新聞發布會，會上通報當日新增一名確診病例，患者經基因測序證實為變種病毒株Omicron個案。市府副秘書長毛根洪宣布，全市取消大型活動，暫停大型論壇、廟會、企業年會等活動。

會上負責人指出，患者是某餐飲設備公司的員工，住在蕭山區義橋鎮御景藍灣小區，他自上周五（21日）起開始出現流鼻涕、咽痛等症狀，2日後自測體溫37.6℃，遂前往浙江大學醫學院附屬第二醫院濱江院區發燒門診就醫，其後經覆核並證實確診。患者上周三（19日）曾參加公司舉辦的年終大會，會上至少有上百人，包括銷售、生產等崗位的員工。

截至本周三下午3時30分，當局已排查出1,361名密切接觸者及次密切接觸者，目前均已落實集中隔離管控並核酸採樣。另在患者住家、工作公司等採集的197份樣本中，有17份檢出含新冠病毒。目前濱江區已劃定封控區、管控區、防範區，其中封控區實行區域封閉足不出戶硬隔離封控措施。

另外，經基因測序，患者的Omicron分支與內地先前監測到的本土病例並不一致，本次疫情和杭州早前發生的疫情並無關聯。經全國公開測序比對，該病毒序列與採樣日期為2021年12月11日境外某國上傳的病毒序列高度同源，當局將以此為方向進一步進行病毒溯源。

毛根洪表示，目前杭州市疫情防控形勢，嚴峻複雜，為快速阻斷疫情蔓延擴散，對社會防控提出具體要求。除取消大型活動外，嚴格管理人員活動，加強酒吧、卡拉OK等室內密閉環境的管理，圖書館、美術館等場所接待人數不能超過核定人數50%。另嚴格人員流動和集聚，家庭聚會聚餐不超過10人。