曾違規宣傳《平安經》　省應急管理廳前廳長受賄囚11年

吉林省應急管理廳前黨組書記、廳長霍雲成受賄一案，近日在四平市中級人民法院一審宣判，霍雲成被判處有期徒刑11年，罰款100萬元（人民幣，下同，約121萬港元）。霍當庭表示認罪服判，不上訴。霍雲成曾因違規安排下屬購買及宣傳其著作《平安經》，引起輿論關注。

內媒周二（26日）報道，法院經審理查明，霍雲成在2003年至2020年擔任省公安廳治安警察總隊總隊長，松原市公安局局長，白山市委常委、政法委書記、公安局局長等職位期間，利用其職務上的便利或利用本人職權及地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關企業和個人在工程承包、幹部調整、工作調動等方面牟取利益，非法收受他人給予的財物，共計逾1,208萬元（約1,462萬港元）。

法院認為，霍雲成身為國家工作人員，其行為已構成受賄罪。但鑑於霍在監察機關僅掌握小部分犯罪事實的情況下，主動交代大部分未被掌握的同種犯罪事實，且對全部犯罪事實如實供述，案發後部分返贓，認罪態度好，對其可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。而扣押在案的742.4萬元（約891萬港元）受賄贓款依法予以沒收，上繳國庫；繼續追繳剩餘的465.8萬元（約563萬港元）贓款。

2020年7月，網民在微博發布7張《平安經》的封面照片以及書中內容的照片，內容則以「XXX平安」為主題，如該書內容均以「XXX平安」造句，卻獲當地媒體及政府吹捧或推薦，引起輿論關注，官媒及中紀委亦先後發文炮轟，事後官方介入調查。