11歲男孩失蹤3天　慘被4狗活生生咬死

河北省邯鄲市近日有家長在尋找一名失蹤的11歲男孩潤潤，並在網上發布《尋人啟事》的圖文。不過，令人傷心的是，潤潤父母周三（26日）向內媒透露，兒子失蹤3天後已找到遺體，且是「被4隻大狗活生生咬死」。

死者家屬表示，潤潤上周四（20日）在外玩耍後失聯，警員周日（23日）在離潤潤家1.5公里的廢棄廠房發現其屍體。警方周三回應內媒記者時表示，「彭城鎮有一名12歲男孩被4條犬隻咬死，目前該案件正在偵查中」。不過涉事狗隻是流浪狗還是有人飼養，以及體形如何等具體細節，警員則未有透露，僅表示涉事的4隻狗已全部被控制，而相關責任人已傳喚到案。

慘劇發生後，潤潤的親友後在社交平台發布影片，只見潤潤父母及祖母均對其離世感到痛心，祖母更因沒有照料好愛孫而自責，不停打自己。影片更配上字幕顯示，呼籲狗主能現身承擔責任，又質疑法律為何不能就「狗咬死人」的情況立刑事案。

有內地律師表示，按法律規定，飼養動物致人損害者，飼主應當承擔法律責任，除非當事人能夠證明自己沒有過錯，則可以免責。但從目前透露的案情來看，狗主起碼要承擔人身損害賠償的民事責任，包括死亡的賠償金、喪葬費、家屬精神撫慰金等。

不過，狗主如明知散養可能致人損害，甚至可能致他人有生命危險的情況下，仍不採取防護措施，則或涉嫌過失致人死亡罪。