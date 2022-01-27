內地網紅實測Model 3煞車功能　遭Tesla控告造假

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的緊急煞車功能爭議不斷。在社交平台擁千萬粉絲的內地網紅陳振罡，去年4月曾在網上發布兩段試車影片，比較及測試Tesla Model 3的自動煞車系統及性能，片段中的Model 3最終均撞上障礙物。影片發布至今已8個月，Tesla卻在周三（26日）證實已起訴陳振罡，原因是後者發布的測試數據涉嫌造假。

綜合內媒報道，陳振罡（帳號名稱@小剛學長）在去年4月29日及30日，先後在網上發布兩段名為《用自己的兩台車，做一次緊急制動測試》的影片。片中顯示，他分別駕駛Tesla Model 3及小鵬汽車 P7兩款不同牌子的電動車，在封閉道路內駛向提前布置好的紙板假車和人形玩偶，並在車速達到時速50公里時鬆開油門，且不做任何煞車操作，以測試車輛的自動緊急煞車系統會否主動介入。

據報道，Model 3兩次均因「沒有煞車反應」，直接撞上障礙物，P7則可兩次均成功煞車。惟有網民發現，陳男在測試Model 3的過程中疑似「動了手腳」，偷偷踏下油門加速，Model 3車上的顯示屏，在即將撞到障礙物前，亦能看到較淡的「能量條」，即代表車輛有動力介入及加速。

事件引起網民爭議，由於Tesla電動車在內地屢傳事故，導致網民意見兩極。其中，有網民對Tesla電動車的性能評價有所保留，稱「太常出事了」、「就算你說特斯拉確實有問題，我也不會去懷疑」。