少年毀文物雕像遭索賠130萬人民幣　博物館否認勒索

湖北武漢一名家長日前在網上爆料稱，孩子參加校外活動到某私人博物館參觀時，不慎打碎一座約半個人身高的文物雕像，家長稱事後博物館提出130萬元（人民幣，下同，約162萬港元）索償。事件在網上引發熱議，有網民質疑那甚貴重的物品竟然沒有任何保護措施，館方也有責任。家長事後經已報警，有自稱博物館工作人員周三（26日）則在微博發文澄清，從未勒索培訓機構和孩子家長。

涉事家長稱，其12歲的兒子參加校外冬令營活動，5天交費1,000元。（約1,250港元）上周五（21日）培訓機構帶學生參觀博物館，過程中兒子不慎打碎文物被要求賠償。從閉路電視畫面所見，被損壞的文物雕像被放置在展區一個角落，沒有加蓋保護罩，周邊也未設圍欄。一名男生靠近時疑似碰到雕像，致其攔腰折斷，上半部分掉落摔碎。家長表示，事後相關方協商賠償事宜，初步方案培訓機構承擔6成賠償責，家長負擔4成，但兩者均認為自己所承擔的比例太高。

自稱是博物館方工作人員周三發文稱，被損壞的展品是9年前從日本買回的，當時花了20多萬元（約25萬港元），博物館從未說過展品價值130萬元（約162萬港元），也不可能這樣要求賠償。目前，司法所已介入調解。有網民其後發文留言詢問處理賠償的最終方案，該工作人員回覆稱，需要請示一下領導，但請放心，孩子被所有人保護得很好，包括賠償款的數額並不高也是大家能接受的範圍。