世貿裁定　准華對6.45億美元美國貨徵報復性關稅

世界貿易組織（WTO）周三（26日）就一宗始於2012年的中美貿易爭端作出裁決，裁定中國每年可對約6.45億美元（約50億港元）的美國進口商品徵收報復性關稅。中國政府現在可正式向世貿申請正式授權，對相關美國商品徵收關稅，最快於下月獲批。

該貿易爭端主要源於美國前總統奧巴馬執政時代，美國於2008年至2012年對太陽能電池板、鋼線等22項中國商品徵收反補貼關稅，中國於2012年在世貿對美國提出訴訟。中方起初要求對24億美元（約187億港元）美國商品徵收報復性關稅，後來下調至約7.8億美元（約61億港元），但美國認為每年不應超過1.06億美元（約8.3億港元）的水平。

世貿2019年11月在另一宗訴訟，亦允許中國向35億美元（約281億港元）美國商品加徵關稅，今次則是第二次。世貿仲裁員周三在87頁長的裁決書指出，針對美國向中國特定商品徵收反補貼關稅，中國政府可要求採取反制措施；並根據當事方在程序中提出的論點和證據，把水平定為每年約6.45億美元，但不等於中國可自動對所有美國商品加徵關稅。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人霍奇（Adam Hodge）同日發表聲明回應，稱美國對世貿仲裁員的裁決深感失望，又指此裁決反映上訴機構的錯誤解釋，損害世貿成員國保護其勞工和企業免受中國扭曲貿易補貼的能力。