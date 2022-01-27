內地昨增25宗本土確診　杭州6宗佔最多

內地新冠肺炎疫情在多地分散，國家衞健委周四（27日）通報前一天新增63宗確診病例，其中25宗為本土，涉及9省、市、區、兵團，另外38宗為境外輸入。

國家衞健委表示，新增本土確診病例中，浙江省杭州市以6宗佔最多，其餘分別為北京市豐台區、黑龍江省牡丹江市各5宗，河北省廊坊市4宗，天津市河北區、上海市奉賢區、河南省安陽市、新疆自治區伊犁哈薩克自治州、新疆生產建設兵團第四師各1宗。內地同日有17宗本土無症狀感染，分布為黑龍江省11宗，新疆自治區伊犁哈薩克自治州3宗，新疆生產建設兵團2宗，江西省上饒市1宗。

杭州市周三（26日）通報1宗新變種病毒株Omcrion病例後，再發現6名密切或次密切接觸者確診，以及1名風險人員確診。患者居住地分布為濱江區5宗，蕭山區和西湖區各1宗。濱江區宣布全區進行核酸檢測。

國家衞健委又指，內地前一日新增的境外輸入確診病例分別是上海市20宗，雲南省5宗，浙江省4宗，廣東省3宗，河南省2宗，北京市、吉林省、廣西自治區和四川省各1宗；同日新增38宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得105,811宗確診病例（其中1宗核減），當中4,636人死亡。