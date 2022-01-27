交通部促吸取上海地鐵事故教訓　加強自動列車演練

上海地鐵女乘客（紅衣者）被月台幕門夾住，其後被列車捲走身亡。

上海地鐵15號線無人駕駛列車一名女乘客上周六（22日）下車時被月台幕門夾住，惟工作人員照讓列車開行，女乘客最終被捲走傷重身亡。交通運輸部近日印發《關於1·22上海地鐵乘客傷亡等事故事件的警示通報》，要求深刻吸取教訓，加強營運安全管理，確保人民群眾生命財產安全，嚴防類似事件發生。

該通報指出，除了上海地鐵事故外，青島地鐵1號線本月17日因接觸軌失電，導致區段停運；重慶地鐵巡檢於本月18日發現環線鵝公岩大橋一根吊索異常，及時停運部分區段，避免事態擴大。以上3宗事故引起公眾廣泛關注，造成較大社會影響。

交通運輸部要求各級交通運輸部門和城市軌道交通營運單位，進一步增強紅線意識和底線思維，立即通報有關情況；細化各類設施設備養護維修規程並落實到位，認真開展日常巡查，及時發現設施設備異常；並結合冬春季節天氣變化，加強對道岔、接觸網、月台門等設備的檢修維護，確保系統安全可靠運行。

該部門亦要求，全面審視開通營運的全自動運行線路，加強人員培訓和演練；進一步完善營運突發事件應急預案體系，加強應急值守，做好物資儲備、通訊保障等準備工作，重點組織開展異物侵限、極端惡劣天氣、大客流踩踏等突發事件的應急演練；並在超設計能力等極端天氣條件下果斷採取停運列車、疏散乘客、關閉車站等應急措施。