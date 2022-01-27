王毅與布林肯通話　籲勿刺激烏東局勢

俄羅斯和烏克蘭邊境局勢緊張之際，中國國務委員兼外交部長王毅周四（27日）應約同美國國務卿布林肯通電話，布林肯傳達美方在烏克蘭等問題上的立場。王毅則呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情；並認為各方應徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應得到重視和解決。

王毅表示，解決烏克蘭問題應回到《新明斯克協議》這一原點上，該協議得到安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件，應切實執行，中方支持符合該協議方向和精神的努力。該協議由德國、法國、烏克蘭和俄羅斯2015年在白羅斯首都明斯克簽訂，旨在防止烏東衝突進一步升溫。王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。

王毅又表示，當前中美雙方最重要的工作是把中美元首去年11月視像會晤達成的共識落到實處，但世人所見，美方對華政策的基調並沒實質變化，也未將美國總統拜登的表態真正落實，美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新衝擊。王毅強調，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大；又認為當務之急，美方應停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

布林肯則表示，美中兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。他指出，美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧，會為美國運動員參加北京冬奧會加油，強調美國的一個中國政策沒有改變。