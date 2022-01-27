印度少年迷路失蹤　解放軍尋回遣返

中印邊境局勢持續緊張，早前有傳解放軍在雙方有爭議的藏南地區（印度稱在阿魯納恰爾邦）擄走一名印度青年。印度媒體周三（26日）報道稱，印度司法部長利吉居（Kiren Rijiju）表示，解放軍會把該名17歲少年遣返。解放軍周四（27日）證實，已把該人移交印方。

利吉居較早前表示，印度少年塔倫（Miram Taron）將被遣返印度，具體地點和時間稍後公布，以便雙方協調必要的安排。印度國防部消息人士指，印軍接到有關塔倫失蹤的消息後，立即與解放軍聯繫，告知有國民在採藥和狩獵時迷路失蹤，希望解放軍協助尋人。利吉居早前已得悉中印雙方曾互通熱線電話，中方積極回應，表示要將該名印度少年移交，並提出一個交接地點。

解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華大校周四表示，中國邊防部隊近日在西藏墨脫縣境內巡邏時，發現一名非法進入中國境內的印方人員，按邊防管控有關規定對他進行例行訊問和防疫隔離觀察，提供人道主義救援。他又指，中印雙方通過邊防會晤渠道保持溝通，目前該人已移交印方。中方敦促印方嚴格落實雙邊協定，加強人員管控，切實維護邊境地區正常秩序。