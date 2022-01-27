杭州今增8宗確診　全省暫停跨省旅遊

內地多個省市區爆發新冠疫情，浙江省杭州市周三（26日）新增1宗變種病毒株Omicron確診個案。該省周四（27日）通報，當日至下午2時新增8宗確診病例，均在杭州市。另會上宣布，全省統一實施風險人群管控政策，省旅行社及在線旅遊企業將暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務；同時總體提倡市民留杭過年，減少人員流動。

杭州市政府副秘書長毛根洪在新聞發布會上指出，杭州本輪疫情累計報告14宗確診病例，同時還有6名人員在初篩中發現被初步感染。當局已累計排查1,869名密切接觸者，次密接3,460人。首發病例所在的慧而特餐飲設備有限公司有4份環境樣本檢出Omicron病毒。經對所有被感染者的活動軌迹進行精準研判，杭州在濱江、蕭山、西湖區的部分區域劃定封控、管控及防範區，涉及逾14.4萬人。目前，浙江全省新劃定1個中風險區域，在杭州市濱江區的慧而特（中國）餐飲設備有限公司。

此外，經省疾控部門對杭州首發病例樣本基因測序，結果顯示屬Omicron的BA.1.1分支，與該省近期發生的本土或境外輸入病例病毒基因組同源性低。經與全球公開數據庫比對，發現與國外採樣日期為去年12月11日的病毒序列高度同源，是一宗獨立疫情。目前疫情主要集中在慧而特公司的員工或與該公司有關聯的人員，全省其他地市暫未發現感染者。

為確保風險人群排查閉環管控，當局決定對有中高風險地區及其所在鄉鎮（街道）旅居史人員，實行「14+7」1健康管理措施（14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康觀察）；所有中高風險地所在縣市區旅居史人員，需實行「2+14」健康管理（48小時內核酸檢測無感染證明＋14天日常健康監測）。同時，全省在農曆新年期間，提倡不組織廟會、大型文藝演出、企業年會等活動，家庭聚餐聚會等不超過10人；自行舉辦5桌以上宴會等聚餐活動的個人，須向屬地社區居委會或村委會報備。