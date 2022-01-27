騰訊表揚狂加班員工　新丁直斥慢性殺人

總部設於廣東省深圳市的騰訊，近日表彰一名連續多天逾20小時加班工作的員工。應屆員工張義飛見狀，直斥管理層「把慢性殺人當作榮譽激勵」，並表明會辭職。相關負責人承認表彰評語有問題，認同需要改善加班情況。

騰訊企業微信產品部周二（25日）頒發一項「業務突破獎」，評語描述得獎員工「連續20多小時高強度並行設計和開發、持續1周高強度完成了超過200項產品和設計走查修改」等。其後，張義飛在公司通訊群組轉發上述評語，並質疑部門「有沒有考慮過手下人的死活」。相關內容其後被曝光。

張義飛周三（26日）發表聲明，強調其行為是為了向管理層展示員工的真實想法，揭露高層指示在傳遞過程中失真。張形容，加班問題已經不是部門偶發情況，而是普遍、持續的現象。他提到，自己一名同學去年疑因過勞逝世，希望管理層重視過度加班問題，並持續向下屬傳達反對過度加班的信號。

企業微信負責人黃鐵鳴其後在騰訊內部論壇回應，認同張義飛敢於直言問題的態度，對讓員工如此辛勞感到慚愧。黃鐵鳴提出改善方案，包括公司未來要及時做好產品開發規劃，共同商議健康合理的作息時間，以及釐定考核的標準和依據。