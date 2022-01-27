陸斥美日介入台灣問題　「陷得愈深痛得愈烈」

中美局勢持續緊張，美國及日本早前舉行外長、防長「2+2」線上會議，其中談及台海議題。中國大陸國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙大校周四（27日）批評，美日粗暴干涉中國內政，編織虛假訊息並惡意抹黑中國，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。他又指，美日試圖介入台灣問題是一個危險動向，強調「陷得愈深，將來會痛得愈烈」。

吳謙指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，造成當前台海緊張局勢的根源，是民進黨當局和「台獨」分裂勢力，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。他批評，美日渲染所謂「中國威脅」，炒作台海議題，是在助長民進黨當局謀「獨」氣燄，給「台獨」勢力發出錯誤信號，這才是台海和平穩定的最大威脅。

至於美日雙方會面，吳謙表示，國際秩序應以聯合國憲章宗旨和原則作為基礎的國際關係基本準則，而不是基於「小圈子」利益的所謂規則，亦不是少數國家所主張的利己主義秩序。反觀美日，兩國過去不斷強化在東海、南海的軍事布勢，開展針對性極強的軍事挑釁行動，其背後折射出的冷戰對抗思維值得國際社會高度警惕。

另外，對於有美媒稱美中戰略競爭日趨激烈，中方正在大力擴充軍備，當中更包括「核威脅」。吳謙指出，美方炒作中國所謂「核威脅」，完全是操縱話術、混淆視聽。他敦促美方停止無端炒作，客觀理性看待中國國防和軍隊建設發展，與中方一道共同維護全球戰略穩定。