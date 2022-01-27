國家移民局：8.5萬港澳居民在內地換補發通行證

國家移民管理局周四（27日）在北京召開新聞發布會，通報2021年移民管理工作主要數據及成效。該局新聞發言人陳杰表示，截至去年年底，各地共為8.5萬人次港澳居民換發、補發證件，僅在交通費就為申請人節省近2億元人民幣（約2.4億港元）。

陳杰表示，全國公安機關出入境管理部門自2020年10月10日起，全面開展港澳居民來往內地通行證換發、補發工作，為內地的港澳居民解決因新冠疫情不便往返的現實困難，同時降低疫情期間人員跨境流動的染疫風險，減少港澳居民往返港澳與內地的時間成本和經濟負擔。

會上又公布2021年移民管理工作主要數據，當中顯示，去年全年累計查驗出入境人員1.28億人次，同比下降2.8%；其中內地居民出入境7,423.4萬人次，同比上升6.6%；港澳台居民出入境4,897.3萬人次，同比上升4.4%。

根據港澳居民來往內地通行證在內地換發補發新政，在內地的港澳居民證件過期換發、遺失損毀補發可向全國任一縣級以上公安機關出入境管理部門提交申請，在申請條件、申辦手續、審批要求不變的基礎上享受就近申辦、一次辦結、在線服務等便利。