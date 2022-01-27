代孕生子兼受賄　百色市人大常委前副主任被雙開

廣西紀檢監察網同三（26日）通報，百色市人大常委會前副主任黃志願，與多名女性發生不正當性關係，通過代孕方式婚外生育，非法收受巨額財物，經報自治區黨委批准決定開除其公職及黨籍。

通報稱，黃志願喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，目無組織、心無敬畏，對抗組織審查調查，多次搞迷信活動；違規接受宴請，違規選拔任用幹部並收受他人錢款，不如實報告個人有關事項；另又道德敗壞，與多名女性發生不正當性關係，通過代孕方式婚外生育；利欲熏心、貪婪無度，利用職務便利在工程承包、項目推進、職務晉升等為他人牟利，並非法收受巨額財物。

當局指，黃志願上述行為已構成嚴重違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，遂依據有關規定，經黨委批准決定對其作出上述處分，並收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，現年55歲的黃志願，在1986年7月是廣西德保縣一名初中教師，至1995年9月進入縣宣傳部工作，開始從政，並於10年後晉升為縣委常委、副縣長。黃志願曾任百色市右江區委副書記、區長，平果縣委副書記、縣政府副縣長、縣委書記，百色市人大常委會黨組成員、副主任，平果市委書記。2019年12月，黃志願出任廣西百色市人大常委會黨組成員，此時已是副廳級幹部，直至今年1月8日受查。