內地嚴懲賣卵　激勵女大生自立自強

內地目前開放三孩政策，不少高齡夫婦選擇人工受孕，買賣卵子市場禁之不絕。國家衞健委近日表示，將推動輔助生殖技術立法，嚴禁輔助生殖技術濫用，加大對違法違規行為的懲處力度，維護社會倫理道德秩序。

國家衞健委日前在回覆政協委員《關於禁止地下商業買賣卵子的提案》中表示，當局正在積極研究起草《人類輔助生殖技術管理條例（草案）》，同時聯合公安部、市場監管總局等相關部門開展多次專項整治行動，嚴厲打擊非法採供精、非法採供卵、代孕等違法行為。

針對賣卵重災區的大專院校女性，國家衞健委已會同全國婦聯進行宣傳，激勵當代女大學生自立自強，提高女大學生安全意識和自我防護能力，並引導大學生樹立良好消費觀念和行為。同時，教育部聯合財政部、中國人民銀行、中國銀保監會出台《關於進一步落實高等教育學生資助政策》，推進校園資助幫扶工作。

此外，因應現行法例只釐定了贈卵的適應症和基本條件，導致女性在促排卵、取卵等環節仍然面臨許多安全風險，國家衞健委將建立健全合法捐卵、儲卵途徑，啟動對輔助生殖技術相關管理辦法、基本標準和技術規範等的修訂工作，規範輔助生殖技術應用。