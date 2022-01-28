台女幼師涉虐待學童　家長公開控訴

台灣台中市麗喆雙語中小學附設幼兒園有多位家長，周四（27日）聯同立委張廖萬堅舉行記者會，控訴該園一名陳姓女老師涉嫌以暴力對待多名學童，且時間長達近1年，惟校方處理不當讓孩子蒙上陰霾。校方回應指，陳女承認曾不當管教，已寫悔過書，校方已於周二（25日）暫停陳的所有職務，並經教評會通過予以解聘。

家長批評，陳女每當看見學童食飯太慢、不午睡等情況後，便會當眾掌摑學童，甚至把學童拖到廁所內施暴，又欺騙學生稱她有「小眼睛」，能跟着小朋友回家，令學童長期生活在恐懼之中，回家後也不敢跟父母說實話。

家長王小姐更指，其孩子起初喜歡上學，但受虐後被嚇得不敢上學。她強調，因校方不願承認及處理，才向社會局投訴；校方甚至曾向其他家長說謊，令人誤會她故意侮辱陳女。王小姐當場泣訴稱︰「我的小孩被打卻沒有能力保護他！」

市議員林祈烽、張耀中又批評，涉事班別有一半家長站出來指控陳女施暴，校方卻指只有一名學童受害，認為教育局不應再息事寧人，必須在農曆新年前查清楚，以免孩子生活在恐慌之中。

對此，副校長陳瓊珠回應時指，校方獲悉事件後，已立即向陳女了解原委；又強調校方已安排另一位老師接手該班，同時啟動輔導機制，由專業老師為學童進行心理輔導。校方亦將加強巡堂機制，並與家長保持溝通，隨時傾聽家長心聲。另教育局強調，陳女過去沒有不良紀錄，當局已組成專案小組深入調查當中。