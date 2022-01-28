中山中級法院院長潘墀遭開除黨籍　前年已退休

廣東省紀委監委對廣東省中山市中級人民法院前黨組書記、院長潘墀，早前因嚴重違紀違法問題被立案審查調查，日前遭開除黨籍處分。資料顯示，潘墀自2010年起出任上述職務，於2020年退休。

經查，潘墀無視中央八項規定精神，違規收受禮金；違背組織原則，利用職權，在職務晉升、工作調動等方面為他人謀取利益並非法收受財物；執法犯法，濫權妄為，徇私舞弊，幫助他人違規獲得減刑；大搞權錢交易，利用職務上的便利，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，在工程承攬、案件處理、工作調動等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

潘墀嚴重違反黨的政治紀律和組織紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，除決定給予其開除黨籍處分，按規定取消其退休待遇，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物及孳息一併移送。

潘墀於1960年出生，廣東雲浮人，1977年參加工作，1984年入黨。他任職司法界多年，2003年任肇慶市人民檢察院黨組副書記、副檢察長，2007年升至黨組書記、檢察長；2010年起任中山市中級人民法院黨組書記、院長，至2020年1月被免去其黨組書記職務，同年3月不再擔任該法院院長。