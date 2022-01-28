英媒指中國科學家投靠英美　披露華高超音速導彈機密

中美的高超音速武器競爭激烈，英國傳媒周三（26日）報道，中國一名參與研發高超音速導彈的男科學家早前投靠西方，主動接觸英國軍情六處（MI6），向英方及美國中央情報局（CIA）交出相關機密，最終獲英國安排前往美國。情報消息指，這或令中國需花2年時間調整系統才能讓外洩資料失效。

《每日快報》引述消息指，該名男科學家30來歲，來自北京，原本為中國航空工業集團工作，協助開發能運載中國東風17導彈的中程高超音速助推滑翔載具，射程可達3,200公里。他亦參與研發中國更新的高超音速導彈投射系統，系統能讓導彈先在太空環繞地球飛行，再利用紅外線導引技術鎖定地面上任何目標進行攻擊。

該名科學家主動接觸英國MI6，表明自己掌握中國高超音速武器的機密資料，為防中方發現他洩密招致報復，他尋求英國庇護自己和妻兒。MI6通知CIA，由於憂慮科學家是中國間諜，所以雙方展開數日的「貓捉老鼠」試探過程，期間科學家透露部分中國高超音速武器的資料。MI6後來安排科學家一家人先到香港，並派遣3人小組接頭，CIA亦派2人到香港。

科學家除了透露所知資訊，也成功偷出技術資料，他和家人最後獲安排先飛往德國一個美軍基地，之後經由英國輾轉抵達美國。知情人士稱，科學家不是出於政治意識形態才投靠西方，而是深信自己的才能應更獲賞識，而現時英美掌握中國高超音速導彈的詳細資料，可能會為西方爭取2年時間，估計北京需要2年時間才能對其計劃做出足夠大的改變以使這種情報無效，在這個領域2年是很長的時間。

另一邊廂，美國傳媒披露美國防長奧斯汀將聯同副防長希克斯、國防部研發和工程次長徐若冰於下月3日，跟美國主要國防工業公司的行政總裁開會，討論研製更多新型高超音速導彈，務求要追上中俄。