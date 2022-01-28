內地航天白皮書　揭未來5年發展太空新產業

中國國家航天局於周五（28日）發布第五部航天白皮書，內容除介紹中國過去5年在航天領域取得的成果，更指出在未來5年，將加快航天技術成果向經濟社會的轉移轉化，培育發展太空旅遊、太空生物製藥、太空碎片清除、太空試驗等太空經濟新業態。

當日在北京國新辦舉行的新聞發布會上，中國國家航天局副局長吳艷華表示，過去5年標誌着中國航天創新發展；運載火箭加快更新換代，以長征五號為代表的新一代無毒無污染運載火箭陸續投入使用，商業運載火箭不斷湧現，形成陸地、海上多樣化的發射能力。

自2016年至2021年12月，中國共實施207次發射，長征火箭發射成功率96.7%。中國空間站建造全面實施，6名航天員先後進駐，開啟了有人長期駐留時代。探月工程「繞、落、回」圓滿收官，嫦娥四號首次着陸月背巡視探測，嫦娥五號帶回1,731克月壤。天問一號實現中國航天從地月系到行星際探測的跨越，在火星上首次留下了中國印迹。空間基礎設施不斷完善，北斗全球衞星導航系統建成開通，高分辨率對地觀測系統形成體系能力。

未來5年，中國將建成中國空間站和高分辨率對地觀測系統，實施探月四期、行星探測等新的重大工程，推進重型運載火箭研製，建設近地小行星撞擊風險應對體系，培育太陽系邊際探測等重點項目，推動運載火箭型譜化發展，持續完善通信、導航、遙感衞星協同構建、天地一體的國家空間基礎設施，健全空間環境治理體系能力。