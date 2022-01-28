杭州3日累計28宗本土確診　多人為公司同事

浙江杭州市近日爆發新一輪本土疫情，周三（26日）至周五（28日）累計新增28宗本土確診病例，大部分屬慧而特（中國）餐飲設備有限公司員工。貴州安順市和湖北羅田周四（27日）各有一名民眾從杭州返回後確診，均為杭州確診患者的密切接觸者。

杭州此輪疫情的首宗確診病例為一名甘姓男子，是慧而特餐飲設備有限公司員工，上周三（19日）曾參加公司年會。經病毒基因測序，甘男確認感染Omicron變種病毒。該公司多名員工確診，有患者曾參加婚宴，或參加年終年會後返鄉過年，其中有3宗已溢出到浙江省外。

浙江省衞健委副主任夏時暢周四表示，杭州本輪疫情的傳播鏈清晰，亦出現社區傳播，但都屬於同一條傳播鏈，近期可能有三代病例傳播。貴州安順市周四通報稱，一名杭州返回的25歲男性核酸檢測異常，再次檢測後發現確診，屬杭州市甘姓患者的密切接觸者。

距離農曆新年僅餘4天，近日已有12地通報在返鄉民眾發現感染病例。經內媒梳理發現，病例主要輸出自北京、天津和杭州3個有本土病例的城市。其中，北京病情已外溢至山西大同，山東濟南和聊城，河北雄安、廊坊和保定，遼寧瀋陽，患者多為冷鏈從業員和貨車司機。天津疫情外溢至河南安陽和遼寧大連，患者主要是返鄉大學生。另周四江西上饒通報有返鄉民眾受感染的情況，從何處返鄉尚未公布。