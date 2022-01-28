韓國瑜表態不參選　撐朱立倫籲藍營團結

台灣九合一地方選舉將於今年11月舉行，高雄前市長韓國瑜動向備受關注。他周四（27日）在社交網貼出與國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣及中廣董事長趙少康吃飯的合照，引起猜測。韓國瑜翌日（28日）回應指，不會投入年底地方選舉，擺放照片目的是展現團結，「絕對沒有要拉下朱立倫」。

國民黨歷經四大公投、台中第二選區立委補選、罷昶案失利，士氣低落，「朱下韓上」之說不斷。韓國瑜今早接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時表明，自己不會參選黨魁，「開玩笑，朱立倫剛選上，做的很辛苦，希望他把黨帶得很成功」。

關係國民黨處境，韓國瑜指雖然他已離開政治舞台，但並不代表不關心台灣前途與下一代未來。國民黨現在非常辛苦，美國、日本、北京都不喜歡國民黨，綠營也在打國民黨，自己還在打自己，若國民黨還有「你上來我不希望你成功」的文化，那就沒救。

至於昨晚的餐敍為何不是朱立倫出面邀請，韓國瑜指他從美國回來後，朱立倫就單獨找他吃過飯，詢問他對黨部的看法。他強調藍營高層的團結非常重要，昨晚彼此談心也是另一種情感交流，奠定基礎。