台今增71宗確診　桃園3患者源頭不明

台灣周五（28日）新增71宗確診病例，分別為27宗本土和44宗境外輸入，無新增死亡病例。新增患者大多與原有群聚案相關，台北市地產經紀關聯病例添6宗確診，桃園市新增3宗源頭不明病例。原定下月舉行的台北馬拉松周五宣布取消。

指揮中心表示，新增的本土病例分別為8男19女，年齡介乎未滿10歲至60多歲；境外輸入分別為25男19女，年齡由5歲至70多歲，分別自美國、菲律賓、中國、印尼、日本、瑞典、越南、孟加拉、荷蘭、土耳其、英國、奧地利和丹麥入境。當地至今累計18,634人確診，累計死亡病例851宗。

國泰世華銀行台中大甲分行周四（27日）有職員家屬確診，分行職員隨即接受快速篩查，結果顯示均無感染。惟該行職員自周五仍全數隔離、在家工作。銀行發聲明稱，防疫人員在分行內徹底消毒，民眾需改到附近分行辦理業務。

另台北市松山區補習班群組持續擴大，台北市副市長黃珊珊周五表示，在麵館吃麵的松山區幼稚園老師有到補習班兼職，其中有4名學生和1名教職員於周四確診。市政府派採檢車進入幼兒園擴大採檢，並進行校園環境消毒。

另原定2月13日舉辦的台北公益馬拉松周五宣布取消，報名費將全額退還。主辦單位發聲明聲，經再三評估並納入多方意見後，今年活動再度停辦。這也是該賽事連續第二年因疫情取消。