印尼籍女生面臨被遣返　寫信向台內政部長求情

台灣台北市立中山女子高級中學一名印尼籍一年級學生，其父母因案遭撤銷永久居留，她和兩名妹妹均被限期今年3月9日前離開台灣。她近日向台內政部長徐國勇寫信陳情，表明希望留台求學。對此，台移民署回應稱，因新冠疫情及人道考慮，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們離開台灣。

女學生小喬（化名）表示，她們3姊妹雖在印尼雅加達出生，但自小便搬到台灣居住，一直自視為台灣人。她又指，因父親擁有永久居留證，她們才因依親取得居留身份，雖然她已有取得永久居留的資格，卻受疫情影響，無法返回印尼申請出生證明，導致她遲遲未能辦理永久居留證。

小喬又指，父親早前因協助同鄉匯錢回印尼而觸法，其永久居留證遭撤銷，必須在下月9日前離開台灣，而她和兩名妹妹也必須在3月9日前離台，移民署更在她們的護照蓋上限期出境的戳記，她和妹妹每當看到就想哭，母親也相當自責。

小喬坦言，父親觸犯法律確應受制裁，但姊妹3人早已像台灣人一樣生活，也想取得台灣的身份，更希望為台灣社會作出貢獻，希望當局能透過專案或其他方式，讓她們繼續留在台完成學業，「不要把我們趕出台灣」。

對此，徐國勇已要求相關單位在法令許可範圍內，尋求解決，強調會全力協助3姊妹在台完成學業。移民署則指，姊妹3人因父親居留許可被廢止，面臨無依親居留事由，必須依限離台，惟基於疫情及人道考慮，暫時不會限令她們離開。移民署又指，將在農曆新年後與專家學者研議，盡力給予協助。