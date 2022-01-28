外賣碗仔翅藏指甲　商家道歉並賠300元人民幣

上海一名戚女士向內媒反映，她周日（23日）透露餐飲平台訂購了外賣，詎料在吃碗仔翅期間吃出了一片指甲，令她大感惡心。事後商家已向她道歉，及賠償300元（人民幣，下同，約367港元）。

戚女士稱，周日與妹妹一起在醫院照顧生病的孩子，於是通過餓了麼平台，訂購了一份外賣。該筆訂單中共包括2份街頭碗仔翅、5顆深海墨魚丸、6顆辣魚蛋和1份炸牛丸，總計78.3元（約96港元），但用餐過程中，她們在其中一份碗仔翅中吃出了一片指甲。

戚女立即在餓了麼平台提交了關於兩份碗仔翅的退款申請，商家雖同意了訂單中該單品的退款，共39.98元（約49港元），但並未向她做出任何解釋。她認為，作為一家連鎖店，食品安全意識不應該這麼差，商家應提高對食品安全問題的重視，又指「真的有點惡心，我到現在想到都還想吐」。

內媒周三（26日）就事件聯絡了食店負責人，對方表示，此前從未出現過類似情況，對於戚女士在外賣中吃出指甲一事深感抱歉，會盡快聯絡消費者，並協商賠償事宜。戚女士翌日（27日）表示，商家已向她致歉，並支付300元的賠償。