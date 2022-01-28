受賄4.63億人民幣　中央巡視組前副組長董宏被判死緩

中央巡視組前副組長董宏受賄一案，周五（28日）在山東青島市中級人民法院公開宣判。董宏受賄4.63億元人民幣（約5.75億港元），犯受賄罪，被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。董宏當庭表示服從法院判決，不上訴。

法院審理查明，董宏在1999年至2020年間，利用擔任廣東國際信托投資公司破產清算組成員、中共海南省委副秘書長、北京市人民政府副秘書長、中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在項目開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或通過他人非法受賄。

法院認為，董宏的行為已構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，對國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；鑑於他自動投案，如實供述全部罪行，具有自首情節，且其能認罪悔罪、積極退贓，贓款贓物全部追繳到案，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，遂作出上述判決。