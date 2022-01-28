台警官接種3劑疫苗後持續發燒　搶救兩日終不治

台灣花蓮縣警局主任秘書方世君於本月中接種第3劑美國輝瑞與德國BionNTech合作研發的疫苗後持續發燒，繼而入院，及後情況惡化，需用人工心肺協助呼吸，最終於周五（28日）上午時不治，終年56歲。院方將事件通報為疫苗接種後不良反應，死因有待調查。

據了解，方世君於本月18日接種第3劑疫苗後，持續發燒逾一周，周三（26日）下午前往自行花蓮慈濟醫院就診，入院時尚算清醒，但其後病情急轉直下，同日下午4時轉入深切治療病房，後出現疑似敗血症狀況，院方搶救無效。慈濟醫院表示，目前正在進行疫苗不良反應通報程序。花蓮衞生局稱目前未收到通報，收到後會調查是否與接種疫苗有關。

據了解，方世君於台灣的中央警察大學畢業，具高雄大學經營管理研究所碩士學歷，曾任台南市政府警察局少年警察隊隊長、台東縣警察局成功分局分局長、花蓮縣警察局吉安分局分局長、嘉義市政府警察局第二分局分局長、台東縣警察局台東分局分局長、苗栗縣警察局主任秘書、雲林縣警察局督察長等職，2019年8月調派花蓮縣任警局主秘。