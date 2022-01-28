泰和縣行李藏屍案　兇手被判死刑

轟動一時的「江西吉安市泰和縣行李藏屍案」，周五（28日）在吉安市中級人民法院一審開庭審理並宣判；被告謝磊犯搶劫罪、盜竊罪，被判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。謝磊當庭表示服從判決。

案發於去年9月6日，謝磊向方姓女死者借款1萬元（人民幣，下同，約1.24萬港元）用於賭博，並約定於當日還款；惟謝因賭博輸了近6萬元（約7.44萬港元），無力償還借款以及偷偷挪用的公司款項，又憶起方女有逾10萬（約12.41萬港元）存款，於是產生殺人劫財的想法。謝磊同日攜帶折疊刀到方的房間，確認方女不同意其暫緩還款的要求後，持刀把方女殺死。及後，謝磊欲取走方女關聯在支付寶上的銀行卡存款，惟不果。為毀屍滅迹，謝磊購買了一個黑色行李箱，將方的屍體藏在行李箱內。

事發翌日，謝磊使用方的支付寶向的士司機兌換了9,800元（約1.21萬港元）現金，其中100元（約124港元）作為車費及手續費。在清理犯罪現場後，謝磊攜帶行李箱欲搭乘的士前往吉安縣拋屍，後因被司機發現異常，於是丟棄行李箱逃跑，最終被警方緝捕歸案。

法院認為，謝磊以非法佔有為目的，持刀入戶殺害方女，並劫取財物，其行為已構成搶劫罪；實施搶劫犯罪後，在逃跑過程中又竊取他人財物，數額較大，其行為構成盜竊罪；鑑於謝有犯罪前科，且其犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，雖有坦白情節，但不足以從輕處罰，遂作出上述判決。