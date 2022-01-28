女童遭空氣噴槍奪命案　狠父稱小孩非親生骨肉

台灣高雄鄺姓男子2019年帶3歲女兒到自助洗車場洗車，疑似用空氣噴槍誤殺女兒。法院一審判鄺男囚1年10個月，二審逆轉認定鄺男下毒手，重判10年、上訴遭駁回定讞，2月發監。鄺男周五（28日）爆料稱女童非他親生，要控告鄧姓母親詐欺。

鄧女與鄺男在事發前為男女朋友關係，2015年11月生下女童後二人並未同居，2019年1月20日鄧女請鄺男照顧女童，鄺男開車載女兒到高雄自由路上的加油站洗車，沒想到女童卻死在私家車副駕駛座上。

鄺男當時辯稱，女兒自己把玩噴槍，不慎往嘴巴裡面噴才導致意外。一審認定女童自行玩噴槍致死，鄺男須負過失責任判1年10月，但高雄高分院二審佐以台大醫院鑑定報告，認定是鄺男持噴槍往女童嘴部噴氣致死，逆轉重判10年徒刑。

鄺男上訴遭駁回定讞，預計2月23日發監。他周五突然現身，稱「服刑前我得還原真相」。鄺男指以女童的年紀推算，2015年1月底是女童的合理出生日，但他的家人和朋友去年時發現，女方當時在臉書前後貼出與兩男的交往出遊照，當時他並沒有和鄧女在一起，合理懷疑女童的生父另有其人。

鄺男指出，去年他經律師建議、自行做基因鑑定，再與法醫研究所的女童基因報告自行比對，發現女童竟然不是他的親生骨肉，深深覺得鄧女欺騙他的感情。他指出事後鄧女翻臉不認人，還向他求償780萬元，彷彿兩人是仇人。

記者就此訪問鄧女，是否確認女童的生父是誰，鄧女只說「不需要公開私生活」、「不接受我的小孩遭質疑！」，鄺男的行為只是模糊焦點，想要減輕後續的民事賠償或刑期，不排除和律師研議後反告。